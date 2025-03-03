شكرا لقرائتكم خبر عن بعد لوس انجلوس.. الحرائق تجتاح كارولينا الشمالية والجنوبية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دلعت عدة حرائق غابات، في ولايتي كارولينا الشمالية والجنوبية، ما أدى إلى عمليات إخلاء واسعة، في ظل تحذيرات من تفاقم الأوضاع بسبب الطقس الجاف والرياح العاصفة التي تسهم في انتشار النيران بسرعة. واشتعل أكثر من 175 حريقًا هائلًا وفي مقاطعة بولك بولاية كارولينا الشمالية، التهمت الحرائق ما بين 400 و500 فدان من الغابات بين مجتمعي تريون وسالودا، على بعد حوالي 40 ميلًا جنوب مدينة وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشره إد بيوتروفسكي، كبير خبراء الأرصاد الجوية في WPDE التابعة لشبكة ABC News، يُظهر ألسنة اللهب البرتقالية وهي تقترب بشكل خطير من المنازل في ميرتل بيتش. وشملت أجزاء كبيرة من الولايات المتحدة تحذيرات من “العلم الأحمر”، التي تعني وجود ظروف مثالية لاشتعال الحرائق وانتشارها السريع. ورغم انتهاء هذه التحذيرات في معظم المناطق مساء السبت، لا تزال الأجواء الجافة والرياح القوية تهدد باندلاع مزيد من الحرائق

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