شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير صارم للمواطنين بصنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - درت سلطات جماعة الحوثي الانقلابية تحذيرا حازما وصارما لجميع المواطنين في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة، ولوحت في مقابله بعقوبات شديدة لمن يخالف التعميم الذي اصدرته ونص على الامتناع الكامل عن سلوك اقترن في السنوات الاخيرة بحلول شهر رمضان في كل عام. ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) التابعة لسلطات جماعة الحوثي عن المدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين في امانة العاصمة صنعاء، محمد شرف الدين، تحذيره جميع المواطنين من الاقدام على إحراق الإطارات في الأحياء والشوارع بقصد الاحتفاء بحلول شهر رمضان المبارك. مشددا على أن "إحراق الإطارات ظاهرة سلبية؛ تتسبب في تلوث البيئة، والإضرار بصحة المجتمع". ودعيا جميع المواطنين في العاصمة صنعاء إلى "التعاون مع الجهات المعنية لمنع هذه الظاهرة، ونشر التوعية المجتمعية بمخاطر إحراق الإطارات، وضرورة الحفاظ على بيئة ونظافة العاصمة". يشار إلى أن الاطفال في العاصمة صنعاء ومعظم محافظات الجمهورية درجوا في السنوات الاخيرة على الاحتفاء بحلول شهر رمضان المبارك، واستقباله بإضرام النيران في الاطارات التالفة للسيارات بدلا عن فوانيس رمضان وعادة اضرام النيران في القصب والحطب كما كان التقليد على مر الاعوام

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