شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية الامريكية تعتقل 4 جنود يمنيين ! (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تقلت قوات البحرية الامريكية اربعة جنود يمنيين ينتسبون الى قوات خفر السواحل في البحر الاحمر، التابعة لقوات طارق عفاش (المقاومة الوطنية حراس الجمهورية) و"القوات المشتركة" الممولة من الامارات في الساحل الغربي، دون اي تعليق او موقف من جانب قيادتهم ممثلة بطارق عفاش. وأفادت مصادر عسكرية متطابقة في المخا، المقر المركزي لقيادة قوات طارق عفاش و"القوات المشتركة"، بأن "القوات الأمريكية تواصل احتجاز أربعة مجندين بخفر سواحل البحر الاحمر بتواطؤ من قيادة خفر السواحل، بعدما إلى قاعدة عسكرية تابعة لها في جيبوتي منذ أكثر من سبعة أشهر". في المقابل، نفذ أهالي مديرية "ذو باب" المطلة على مضيق باب المندب الاستراتيجي، الجمعة (28 فبراير) احتجاجات غاضبة، على احتجاز القوات الأمريكية أربعة من أبناء المديرية من منتسبي خفر السواحل، وتجاهل قيادة الاخيرة التابعة لطارق عفاش، قضية الجنود المعتقلين الاربعة. وتداول ناشطون بمديرية "ذو باب" صورا من الاحتجاجات وقطعها الطريق الساحلية الرابطة بين المخا وعدن بإطارات السيارات التالفة بعد اضرام النيران فيها، احتجاجاً على تجاهل قيادة خفر السواحل التابعة لطارق عفاش قضية الجنود المعتقلين. مهددين بـ "التصعيد في حال تم تجاهل مطالبهم"مشيرين إلى أن "تجاهل طارق عفاش وقيادة قوات خفر السواحل التابعة له اعتقال القوات الامريكية اربعة جنود يمنيين ينتسبون لقواته، دليل اضافي على ان قوات طارق وخفر سواحله لا تهتم لحماية السواحل ومهمتها تنفيذ اهداف الامارات وامريكا وحلفائها بما فيهم اسرائيل، ونهب الصيادين". وبدأ طارق عفاش، قائد ما يسمى قوات "المقاومة الوطنية حراس الجمهورية" و"القوات المشتركة" الممولة من الامارات، تحركا سياسيا وعسكريا، باتجاه اسقاط احدى اهم المحافظات المحررة، حسب ما كشفه عسكريون وسياسيون، أكدوا بدء طارق عفاش الضغط للسيطرة الكاملة على تعز. وأكدت مصادر سياسية وعسكرية متطابقة، أن طارق عفاش، يمارس ضغوط قوية على مختلف المستويات لاستكمال السيطرة على محافظة تعز، بما فيها مدينة تعز، عبر اشتراطه تعيين ثلاثة وزراء ومحافظ تعز، ضمن التغييرات الحكومية الواسعة المرتقبة جراء تدهور الاوضاع العامة. جاء بين ابرز السياسيين تسريبا لهذه المعلومات، الناشط السياسي، أحمد الأصور، في تدوينة على حائطه بمنصة "فيس بوك"، قال فيها: "راجعوا لنا طارق قال يشتي ثلاث وزارات ومنصب محافظ تعز من نصيبه ضمن التغييرات الحكومية القادمة تحت غطاء مايسميه المكتب السياسي للمقاومة الوطنية التابع له". مضيفا: إن مطالبة طارق عفاش بهذه الحصة في التغييرات الحكومية المرتقبة، تأتي "بعيدا عن حصة حزب المؤتمر". وأردف: "قد إحنا ساكتين عن حديثه أنه قائد المقاومة الوطنية ونتناسى تاريخه الأسود القريب نقول من أجل وحدة الصف الوطني لكن زود فيها زيادة فتحنا له يصلي دخل يبترع".

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