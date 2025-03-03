شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العامة للزكاه تحدد سعر زكاة الفطر لهذا العام 1446هـ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حددت الهيئة العامة للزكاة، الأحد، سعر زكاة الفطر لهذا العام 1446هـ للنفس بمبلغ 475 ريالاً، بناء على أسعار الحبوب وبموجب فتوى مفتي الديار اليمنية. ودعت الهيئة في تعميم منشور على حسابها بـ “فيسبوك” رصده موقع “يمن إيكو”، مدراء عموم مكاتب الهيئة بأمانة العاصمة والمحافظات، إلى “إلزام كافة المكاتب التنفيذية وشركات القطاع العام والمختلط في الأمانة والمحافظات بخصم زكاة الفطر على الموظفين ومن يعولون، وذلك من راتب الشهر الذي يتم صرفه خلال أو نهاية شهر رمضان الكريم”، مشيرة إلى أن بعض الجهات كانت تقوم- في الاعوام السابقة- بخصم زكاة الفطر على الموظف فقط وترك من يعول. كما وجهت المختصين في مكاتبها “بسرعة تحديد أسماء المكلفين بزكاة الفطرة لجميع الموظفين في جميع المكاتب التنفيذية والقطاع العام والمختلط من واقع كشوفات الراتب وتحديد العدد للمكلف ومن يعوله قرين كل اسم بالتعاون مع المختصين في الموارد البشرية لكل جهة على حدة”. وألزمت الهيئة جميع مكاتبها وفروعها في المحافظات والمديريات بمتابعة تحصيل زكاة الفطر من جميع المكلفين وإلزام الأمناء والعقال بتقديم إقرارات زكاة الفطر “وتحصيل زكاة الفطر من جميع المكلفين خلال الشهر الكريم وتسليمها بدون تأخير وفقاً للسعر المحدد”.

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