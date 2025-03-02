شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق السبب...منع هذه الصلاة بمساجد صنعاء برمضان"فيديو" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - منعت جماعة الحوثيين اداء صلاة التراويح بمساجد صنعاء
واظهر فيديو قيام الحوثيين بمنع المواطنين من اداء صلاة التراويح ومحاولة اغلاق المسجد وطردهم
وفي كل عام تمنع جماعة الحوثيين المواطنين من اداء صلاة التراويح
واحتشد العشرات داخل المسجد معبرين عن غضبهم من قرار منعهم من الصلاة
منعت جماعة الحوثيين اداء صلاة التراويح بمساجد صنعاء
واظهر فيديو قيام الحوثيين بمنع المواطنين من اداء صلاة التراويح ومحاولة اغلاق المسجد وطردهم
وفي كل عام تمنع جماعة الحوثيين المواطنين من اداء صلاة التراويح
واحتشد العشرات داخل المسجد معبرين عن غضبهم من قرار منعهم من الصلاة
كانت هذه تفاصيل خبر لن تصدق السبب...منع هذه الصلاة بمساجد صنعاء برمضان"فيديو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.