شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق السبب...منع هذه الصلاة بمساجد صنعاء برمضان"فيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - منعت جماعة الحوثيين اداء صلاة التراويح بمساجد صنعاء

واظهر فيديو قيام الحوثيين بمنع المواطنين من اداء صلاة التراويح ومحاولة اغلاق المسجد وطردهم

وفي كل عام تمنع جماعة الحوثيين المواطنين من اداء صلاة التراويح

واحتشد العشرات داخل المسجد معبرين عن غضبهم من قرار منعهم من الصلاة

منعت جماعة الحوثيين اداء صلاة التراويح بمساجد صنعاء

واظهر فيديو قيام الحوثيين بمنع المواطنين من اداء صلاة التراويح ومحاولة اغلاق المسجد وطردهم

وفي كل عام تمنع جماعة الحوثيين المواطنين من اداء صلاة التراويح

واحتشد العشرات داخل المسجد معبرين عن غضبهم من قرار منعهم من الصلاة