شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات عنيفة في مارب وسقوط ضحايا "أسماء" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت، اليوم الأحد، مواجهات عنيفة بين قبيلتين في محافظة مأرب، مما أسفر عن سقوط ضحايا.

وأفادت مصادر محلية أن الاشتباكات نشبت فجر اليوم بين أفراد من آل عبيد وآل هضيلان (آل مشعل عبيدة)، وذلك على خلفية نزاع على أرض في وادي عبيدة، حيث تطور الخلاف إلى تبادل إطلاق النار، ما أدى إلى سقوط قتيل وعدد من الجرحى.

حصيلة الضحايا

بحسب المصادر، أسفرت الاشتباكات عن:

مقتل سعيد بن حسن بن سعيد عبيد

إصابة عبدالعزيز سعود هضيلان

إصابة زايد بن محمد دليلان

تصاعد النزاعات القبلية في وادي عبيدة

تشهد مديرية وادي عبيدة بين الحين والآخر مواجهات قبلية واغتيالات تستهدف ضباطًا في الجيش اليمني، وسط عجز السلطات المحلية عن احتواء الخلافات القبلية وفرض الأمن في المنطقة.

وتُعد هذه الاشتباكات امتدادًا لسلسلة من النزاعات المسلحة التي تشهدها المنطقة، والتي غالبًا ما تتسبب في سقوط ضحايا وتعميق حالة عدم الاستقرار.