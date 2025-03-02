شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق كيف تم عقابهم...اعتقال شبان قاموا برمي ركاب الباصات بالطماش بعدن "فيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قامت اللجان المجتمعية بالسنافر بضبط شباب استهدفوا ركاب الباصات بالطماش بحي السنافر بعدن.

وتعرض الشبان لحلاقة الشعر كاجراء تاديبي واخذ تعهد بانهم لن يكرووا هذا العمل الاجرامي بحق المارة.

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