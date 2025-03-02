شكرا لقرائتكم خبر عن الزعاق يكشف عن ميزة جديدة في شهر رمضان الحالي لن تتكرر إلا بعد 33 عامًا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �كد خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق أن شهر رمضان الحالي يُعتبر أفضل رمضان يمر على المسلمين في الدورة المناخية. وأوضح الزعاق في مقطع فيديو له أن هذا الشهر يتميز باعتدال الأجواء وطول الليل الذي يساوي النهار، حيث يستمر الليل 12 ساعة والنهار 12 ساعةوأشار الزعاق إلى أن هذه الميزة لن تتكرر إلا بعد 33 عامًا

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