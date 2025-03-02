شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تمنع تصوير صلاة التراويح والبث المباشر في المساجد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علنت السعودية عن قرار جديد يمنع تصوير صلاة التراويح أو البث المباشر للصلوات والمحاضرات الدعوية في المساجد عبر وسائل الإعلام المختلفة، وذلك وفقًا لما أكده متحدث وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. السعودية تمنع تصوير صلاة التراويح والبث المباشر في المساجد وأوضح المتحدث عبد الله العنزي أن هذا القرار يأتي في إطار حرص المملكة على حماية أفكار الناس والمنابر الدعوية من أي أخطاء أو تجاوزات قد تحدث أثناء التصوير أو البث المباشر، سواء كانت هذه الأخطاء ناتجة عن جهل أو خطأ غير مقصود. حد وصفه وأشار العنزي في مقابلة تلفزيونية إلى أن المنع يشمل التصوير أو البث المباشر باستخدام الهواتف المحمولة لصلاة التراويح والمحاضرات الدعوية، مؤكدًا على وجود لجان متخصصة لمراقبة المساجد والتأكد من تطبيق هذا القرار. وياتي هذا القرار في سياق التحول السعودي لسلخ المجتمع السعودي من قيمه الاسلامية وجعل المملكة التي فيها الحرمين الشريفين مركزا لصناعة الترفيه باستجلاب الداعرات، وإقامة الحفلات الماجنة، واستضافة الفعاليات المنحطة، لاستعراض تافهو الرياضة والفن والمصارعة والغناء والموضة، وصولًا إلى مسابقات جمال الكلاب... وغيرها في اطار خطوات التطبيع مع الكيان الصهيوني. يذكر أن السلطات السعودية كانت قد أصدرت في عام 2021 قرارًا يقضي بقصر استخدام مكبرات الصوت الخارجية في المساجد والجوامع على رفع الأذان والإقامة فقط، ومنع استخدامها في أي شيء آخر، بالإضافة إلى تحديد مستوى الصوت بحيث لا يتجاوز ثلث الدرجة القصوى للجهاز.

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تمنع تصوير صلاة التراويح والبث المباشر في المساجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.