الحوثيين يعلنون فشل اهم مبادرة مع الشرعية قبل قليل

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عدن - ياسمين التهامي - �علنت مليشيا الحوثيين فشل مبادرتها بشان فتح الطريق بتعز

وبحسب الحوثيين فان مبادرة فتح طريق رئيسي في تعز على مدار الساعة قد فشلت.

عدن - ياسمين التهامي - �علنت مليشيا الحوثيين فشل مبادرتها بشان فتح الطريق بتعزوبحسب الحوثيين فان مبادرة فتح طريق رئيسي في تعز على مدار الساعة قد فشلت.

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