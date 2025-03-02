اكتشاف ثروة استراتيجية ضخمة في باطن الأرض اليمنية ستنقل البلد إلى قائمة الدول الغنية

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عدن - ياسمين التهامي - لنت الحكومة اليمنية عن اكتشاف مخزون ضخم من الغاز الطبيعي يُقدر بنحو 20 تريليون قدم مكعب، وهو اكتشاف قد يُعيد تشكيل ملامح الاقتصاد اليمني بشكل جذري. يأتي هذا الإعلان في وقت تعاني فيه البلاد من أزمات اقتصادية وإنسانية حادة، مما يبعث الأمل في مستقبل اقتصادي واعد أوضح وزير النفط اليمني، سعيد الشماسي، أن هذا الاكتشاف يُعد من أكبر الاكتشافات الغازية في تاريخ اليمن، حيث يحمل في طياته إمكانات هائلة لتحسين الوضع الاقتصادي العام. يشير الشماسي إلى أن اليمن يمتلك موارد طبيعية واعدة، لكنها لم تُستغل بالشكل الأمثل حتى الآن، مما يتطلب استراتيجية مدروسة للاستفادة منها.وأضاف الوزير أن الحكومة تسعى لتوفير بيئة استثمارية مشجعة لجذب الشركات الدولية والمحلية، وهو ما يعزز من فرص استغلال هذه الثروة لتحسين معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية في البلاد. مع الإعلان عن هذا الاكتشاف، دعت الحكومة اليمنية الشركات الدولية للاستثمار في قطاع الطاقة، مشيرة إلى تقديم تسهيلات تشمل الإعفاءات الضريبية والتشريعات المرنة. وأكد وزير النفط أن هذا الاكتشاف يمثل بداية جديدة لتطوير قطاع الطاقة في اليمن، وتعزيز مكانته كمصدر رئيسي للطاقة في المنطقةكما أبدت الحكومة استعدادها للتعاون مع مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة من هذه الثروة المكتشفة. ويُعد هذا التعاون فرصة للشركات الدولية للاستفادة من الموارد الطبيعية في اليمن، مما يُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية التي تحتاجها البلاد بشدة. على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول، عقد وزير النفط اليمني لقاءً مع نظيره المصري لمناقشة سبل تعزيز التعاون في قطاع الطاقة. وأشاد الوزير اليمني بالتجربة المصرية في مجال الغاز الطبيعي، معربًا عن رغبته في الاستفادة من الخبرات المصرية لتطوير قطاع الطاقة اليمني. واتفق الجانبان على أهمية تبادل الخبرات والتجارب في مجالات الاستكشاف والإنتاج، بما يعزز العلاقات الثنائية ويحقق المصالح المشتركة. يُعد هذا التعاون خطوة استراتيجية نحو تحسين البنية التحتية لقطاع الطاقة في اليمن، مع التركيز على استغلال الموارد المكتشفة بشكل فعال. يمثل اكتشاف مخزون الغاز الطبيعي الجديد في اليمن فرصة ذهبية لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد. ومع ذلك، تبقى التحديات كبيرة، خاصة في ظل الأوضاع الحالية. الأمل معقود على استغلال هذه الثروة بشكل استراتيجي ومدروس، مع تعزيز التعاون الدولي لتحقيق التنمية المستدامة التي تخفف من معاناة الشعب اليمني.

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