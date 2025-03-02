شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يكشف عن أفضل وأسوأ العصائر في رمضان.. ويحذر من خطأ شائع عند الإفطار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف المختص في أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري عن أفضل وأسوأ العصائر خلال شهر رمضان.

العصائر الضارة في رمضان



وقال الخضيري في مقطع فيديو: "العصائر السيئة جدًا هي تلك التي تكون معاد تصنيعها، أو تحتوي على نسبة عالية من السكر، أو تمت تصفيتها من الألياف، مما يرفع نسبة السكريات فيها بشكل كبير.

العصير الأفضل للصحة

وأشار إلى أن أفضل عصير يمكن تناوله في رمضان أو غيره هو العصير الذي يُشرب مباشرة من الخلاط مع أليافه، دون تصفية.

وأوضح أن العصائر غير المصفاة تحتوي على الألياف التي تقلل من سرعة امتصاص السكر، مما يجعلها أكثر فائدة للصحة.

نصيحة للإفطار الصحي

وشدد الخضيري على أهمية تجنب الإفطار على مشروبات عالية السكر، مؤكدًا أن الخيار الصحي هو تناول تمرتين إلى خمس تمرات مع كوب لبن أو شراب الشعير، أو شوربة الشوفان.