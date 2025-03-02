شكرا لقرائتكم خبر عن في سابقة تاريخية.. أول قناة خليجية شهيرة تعرض مسلسلاً يمنياً على شاشتها خلال شهر رمضان 2025 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ي سابقة تاريخية تُعد الأولى من نوعها، أعلن مؤخر عن عرض مسلسل يمني على قناة خليجية مشهورة خلال شهر رمضان المبارك. المسلسل الذي يحمل عنوان "الجمّالية" من بطولة النجم اليمني، فهد القرني، سيُعرض يوميًا على قناة العربي 2 القطرية، في تطور يعكس بداية جديدة للإنتاج الدرامي اليمني نحو آفاق إقليمية وسيُعرض المسلسل اليمني "الجمّالية" يوميًا طوال شهر رمضان المبارك على قناة العربي 2 وتطبيق العربي بلس، في تمام الساعة 23:00 بتوقيت القدس. تدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي مشوّق، مستوحى من ويُتوقع أن يحظى المسلسل بمتابعة واسعة، خاصة مع تصاعد الاهتمام بالدراما اليمنية في السنوات الأخيرة. ويمثل عرض "الجمّالية" على قناة خليجية نقطة تحول في تاريخ الدراما اليمنية، قد تفتح الباب أمام الإنتاج اليمني للوصول إلى جمهور أوسع، ما يعزز من فرص تطوره وانتشاره إقليميًا ويُتوقع أن يحظى المسلسل بمتابعة واسعة، خاصة مع تصاعد الاهتمام بالدراما اليمنية في السنوات الأخيرة. ويمثل عرض "الجمّالية" على قناة خليجية نقطة تحول في تاريخ الدراما اليمنية، قد تفتح الباب أمام الإنتاج اليمني للوصول إلى جمهور أوسع، ما يعزز من فرص تطوره وانتشاره إقليميًا كما أنها تسلط الضوء على القدرات الإبداعية لليمنيين في مجال الدراما، وتؤكد أن الإنتاج المحلي قادر على المنافسة في الساحة العربية اليمني، ما يجعله قريبًا من الجمهور المحلي والإقليمي

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