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فالفيردي يثير قلق أنشيلوتي قبل الديربي

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فالفيردي يثير قلق أنشيلوتي قبل الديربي

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عدن - ياسمين التهامي - ار فيدي فالفيردي، لاعب وسط ، قلق مدربه كارلو أنشيلوتي، قبل مواجهة أتلتيكو، الثلاثاء المقبل، في ذهاب ثمن نهائي . ووفقا لصحيفة "ماركا"، تدرب فيدي فالفيردي بشكل فردي داخل الصالة وعلى العشب خلال جلسة اليوم مع ريال مدريد. وأشارت إلى أن أنشيلوتي سيتخذ قراره غدا بشأن انضمام فالفيردي إلى التدريبات الجماعية خلال الاستعداد لخوض الديربي. وقال أنشيلوتي عن حالة فالفيردي يوم السبت قبل مواجهة ريال بيتيس: "إنه ليس مصابا، ولم يكن الأمر استراحة مبرمجة. لديه بعض الانزعاجات، ولم يتعاف بشكل جيد، لذا لن يكون متاحا ضد بيتيس، لكنه سيكون جاهزا للمباراة القادمة أمام أتلتيكو". وعلى الرغم من أن المدرب الإيطالي سبق وأن أكد مشاركة فالفيردي في مواجهة دوري الأبطال بعد الإعلان عن غيابه ضد بيتيس، لكن حقيقة وصوله إلى المباراة بلياقة غير مكتملة تثير بعض الشكوك.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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