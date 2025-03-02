شكرا لقرائتكم خبر عن فالفيردي يثير قلق أنشيلوتي قبل الديربي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ار فيدي فالفيردي، لاعب وسط ريال مدريد ، قلق مدربه كارلو أنشيلوتي، قبل مواجهة أتلتيكو، الثلاثاء المقبل، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا . ووفقا لصحيفة "ماركا"، تدرب فيدي فالفيردي بشكل فردي داخل الصالة الرياضية وعلى العشب خلال جلسة اليوم مع ريال مدريد. وأشارت إلى أن أنشيلوتي سيتخذ قراره غدا بشأن انضمام فالفيردي إلى التدريبات الجماعية خلال الاستعداد لخوض الديربي. وقال أنشيلوتي عن حالة فالفيردي يوم السبت قبل مواجهة ريال بيتيس: "إنه ليس مصابا، ولم يكن الأمر استراحة مبرمجة. لديه بعض الانزعاجات، ولم يتعاف بشكل جيد، لذا لن يكون متاحا ضد بيتيس، لكنه سيكون جاهزا للمباراة القادمة أمام أتلتيكو". وعلى الرغم من أن المدرب الإيطالي سبق وأن أكد مشاركة فالفيردي في مواجهة دوري الأبطال بعد الإعلان عن غيابه ضد بيتيس، لكن حقيقة وصوله إلى المباراة بلياقة غير مكتملة تثير بعض الشكوك.

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