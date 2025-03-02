شكرا لقرائتكم خبر عن وزير في الحكومة الشرعية يفاجئ الجميع : الحوثي قد يسيطر على كافة الاراضي اليمنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال عبدالله لملس، وزير التربية والتعليم اليمني السابق، إن هناك أربعة سيناريوهات قد تحدد مستقبل اليمن في المرحلة المقبلة، وذلك في ظل تعقيدات المشهد السياسي والعسكري.



وأوضح لملس أن السيناريو الأول يتمثل في التوصل إلى تسوية سياسية بين الشرعية وجماعة الحوثي وفقًا لخارطة الطريق المطروحة، بينما يتمثل السيناريو الثاني في الحسم العسكري من قبل الشرعية، مما يؤدي إلى هزيمة الانقلاب الحوثي.



أما السيناريو الثالث، فيشير إلى ظهور طرف ثالث، قد يكون حراكًا جديدًا أو قيادة يمنية بديلة، تطيح بالشرعية والحوثيين معًا، وتفرض واقعًا سياسيًا مختلفًا.



فيما يتمثل السيناريو الرابع في سيطرة الحوثيين على كامل الأراضي اليمنية، وهو السيناريو الذي يحمل مخاطر كبيرة على مستقبل البلاد، وفق تعبيره.



وأكد لملس أن الأوضاع السياسية والعسكرية المعقدة تجعل من الصعب التنبؤ بأي من هذه السيناريوهات سيحدث، لكنه شدد على ضرورة وجود حلول واقعية لإنهاء الأزمة اليمنية