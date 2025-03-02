شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن قيام تجار بامر غير متوقع بمنازل المواطنين في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �فاد ناشطون بقيام عدد من التجار بالنزول الى منازل المواطنين وقيامهم بتسليمهم مبالغ مالية يدا بيد.

وبحسب ناشطون فان التجار زارو مختلف الاحياء وقدموا بمالغ مالية للمواطنين فيما بعض التجار قاموا بتوزيع نصف كيلو لحم على كل اسرة



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