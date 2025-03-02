شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً...الكشف عن موعد اجراء تعديل وزاري جديد و تغييرات مرتقبة في 7 وزارات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �شفت مصادر حكومية مطلعة عن إجراء تعديل وزاري مرتقب في حكومة الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وذلك خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام.

وأكدت المصادر أن مجلس القيادة الرئاسي قد أقر التعديل الوزاري، الذي سيشمل 7 حقائب وزارية رئيسية، من بينها وزارات الاتصالات وتقنية المعلومات، والتخطيط والتعاون الدولي، والنقل.

وأوضحت المصادر أن التعديل جاء بناءً على طلب من رئيس الحكومة، وبعد مداولات بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، تم التوافق على الترشيحات الجديدة لشغل الحقائب الوزارية التي سيشملها التعديل.

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