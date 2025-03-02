شكرا لقرائتكم خبر عن أثناء السحور...طبيب سعودي يحذر من تصرف شائع قبل الإمساك مباشرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، عن تصرف خاطئ يتعلق بشرب كميات كبيرة من الماء قبل الإمساك مباشرة. وقال النمر عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: تصرف خاطئ: أن تشرب كميات كبيرة من الماء قبل الإمساك مباشرة لتفادي العطش باقي اليوم" وتابع النمر: الصحيح أن الجسم ليس لديه مخازن لتخزين الماء، فهو يتخلص من الزائد عن طريق الكلى، لكن يجب تعويض السوائل الناقصة ١.٥ - ٢ لتر على مدار فترة المساء. وأضاف النمر: كما أن شرب كمية كبيرة من الماء قبل الإمساك يسبب تقطع النوم للذهاب لدورة المياه (كرمكم) فيزيد تعب وإجهاد الصائم.



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