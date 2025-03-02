شكرا لقرائتكم خبر عن بن سلمان يكشف عن قرار اصدره ترامب يضع قيادات الحوثي هدفا مباشرا للضربات الجوية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افاد الكاتب والصحفي خالد سلمان بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أصدر قرارًا يتيح استخدام العمليات الخاصة الجوية ضد الأفراد دون الحاجة لأوامر رئاسية، وهو ما يمثل تراجعًا عن القيود التي فرضتها إدارة جو بايدن على هذه العمليات.

وأوضح سلمان في منشور على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، بأن هذا القرار يمنح وكالة المخابرات المركزية (CIA) والبنتاغون صلاحيات أوسع في تعقب واستهداف قادة الإرهاب، مع توسيع نطاق الأهداف ليشمل ليس فقط القيادات العليا، بل أيضًا العناصر الأقل رتبة في الجماعات المصنفة إرهابية.

وأشار إلى أن هذا التوجه يعني أن قيادات جماعة الحوثي، التي أُعيد تصنيفها كمنظمة إرهابية، قد تصبح هدفًا مباشرًا للضربات الجوية دون الحاجة إلى موافقات من البيت الأبيض، مما قد يؤدي إلى تصعيد عمليات الاستهداف في المنطقة.