شكرا لقرائتكم خبر عن الوقت المثالي لتناول الحلويات في رمضان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشتهر موائد شهر رمضان الكريم بالحلويات مثل الكنافة والقطايف، ولكن تناولها بطريقة غير صحية قد يؤدي إلى اضطراب الهضم، وزيادة الوزن، وارتفاع مستوى السكر في الدم. لذا، ينصح الخبراء باتباع بعض الإرشادات لتناول الحلويات دون التأثير السلبي على الصحة.

أفضل وقت لتناول الحلويات

وفقًا لاستشاري التغذية العلاجية، الدكتور رامي صلاح الدين، فإن أفضل وقت لتناول الحلويات في رمضان هو بعد الإفطار مباشرةً، حيث يكون الجهاز الهضمي قد بدأ في هضم الطعام الأساسي، مما يقلل من تأثير الحلويات على سكر الدم والهضم.

نصائح لتناول الحلويات بشكل صحي

تناولها مع مشروبات دافئة: يُفضل تناول الحلويات مع مشروبات مثل الشاي الأخضر أو القرفة، لأنها تساعد على تقليل امتصاص السكريات.

عدم الإفراط في الكمية: يوصى بعدم تناول الحلويات يوميًا، حيث إنها تحتوي على سعرات حرارية مرتفعة، ويفضل ألا تتجاوز الكمية 10 جرامات.

استبدالها ببدائل صحية: يمكن اللجوء إلى الفواكه الغنية بالمغنيسيوم والبوتاسيوم، مثل الموز والفراولة والتفاح، لأنها تساعد في ترطيب الجسم وتمنع الشعور بالعطش في اليوم التالي من الصيام.

أضرار تناول الحلويات في السحور

يحذر الدكتور رامي صلاح الدين من تناول الحلويات في وجبة السحور، لأنها قد تسبب:

ارتفاعًا سريعًا في مستوى السكر في الدم، يليه انخفاض مفاجئ، مما يؤدي إلى الشعور بالجوع والتعب أثناء النهار.

زيادة الشعور بالعطش بسبب احتوائها على السكر والدهون.

باتباع هذه الإرشادات، يمكن الاستمتاع بحلويات رمضان دون التعرض لمشكلات صحية. ????



