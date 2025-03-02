شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب هذا الامر...اول مسلسل يمني يثير الجدل في رمضان "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �نتقد مشاهدون مسلسل دروب المرجلة ٢.

وبحسب مشاهدون فان الفنان صلاح الوافي ظهر طول الجزء الاول بالقميص الاصفر ويظهر بنفس القميص بنفس الثوب.

واشادوا بانه لم يحدث باي مسلسل ان يظهر ممثل بنفس الزي لمدة عامين

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