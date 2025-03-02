شكرا لقرائتكم خبر عن أنشيلوتي: لن نهزم أتلتيكو بهذا الشكل.. ومبابي ليس جاهزا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، استياءه من الخسارة (1-2) أمام مضيفه ريال بيتيس، اليوم السبت، على ملعب بينتو فيامارين، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني . وقال أنشيلوتي، في تصريحات صحفية عقب المباراة: "بدأنا اللقاء بشكل جيد، لكننا لم نتمكن من الحفاظ على الإيقاع نفسه.. فقدنا السيطرة أمام فريق لعب بشكل أفضل، واستحق الفوز". وبخصوص تراجع نتائج الفريق الملكي، وفقدان النقاط في سباق الليجا، صرح: "نعم، هذه خسارة مؤلمة.. علينا أن نرد الفعل سريعًا". وواصل حسبما نقلت صحيفة "آس": "الهزيمة في هذه المرحلة تكلفنا الكثير، لأن جميع الفرق تبذل قصارى جهدها، بينما لم نقدم الأداء المطلوب اليوم". وعما إذا كان هناك نوع من التراخي في أداء اللاعبين: "لا أعلم، لست داخل رؤوس اللاعبين.. لكن ما حدث هو أننا فقدنا الإيقاع الجيد والتمركز المثالي، الذي كنا عليه في أول 20 دقيقة". واستطرد: "بدأنا في فقدان الكرة كثيرًا.. لقد خسرناها 27 مرة في الشوط الأول فقط! هذه نسبة مرتفعة جدًا، وبيتيس استغل ذلك في العودة". الديربي الأوروبي وبشأن المواجهة المرتقبة مع أتلتيكو مدريد، في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، قال أنشيلوتي: "إذا لعبنا بهذا الشكل، فلن نحقق الفوز يوم الثلاثاء.. هذا واضح تمامًا". وأردف المدرب المخضرم: "أتمنى أن يكون ما حدث اليوم بمثابة جرس إنذار لنا.. كنا نبدو في الفترة الأخيرة فريقًا منظمًا ومتوازنًا، لكننا لم ننجح في تطبيق ذلك في هذه المباراة". وعن سبب استبدال كيليان مبابي، أجاب: "لم يتدرب كثيرًا في الأيام الماضية، ولم يكن في أفضل حالاته، وهذا كان واضحًا للجميع.. لذا فضلت إخراجه وإشراك إندريك بدلاً منه، لتجنب أي مشاكل.. مبابي لم يكن في كامل جاهزيته البدنية". وبهذه الخسارة، تجمد رصيد ريال مدريد عند 54 نقطة، في وصافة جدول ترتيب الليجا، بينما رفع ريال بيتيس رصيده إلى 38 نقطة، في المركز السادس.

كانت هذه تفاصيل خبر أنشيلوتي: لن نهزم أتلتيكو بهذا الشكل.. ومبابي ليس جاهزا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.