شكرا لقرائتكم خبر عن مذيعة يمنية تكشف عن تفاصيل حياتها بعد 10 سنوات في الغربة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن متابعات:

نشرت المذيعة في قناة بلقيس، أسيا ثابت، صورتين لها مع ابنتها نيرفانا وزوجها على صفحتها في الفيسبوك، مؤكدة مرور عشر سنوات منذ وصولها إلى تركيا. في تعليق مرفق مع الصور، قالت: "عشر سنوات بين الصورتين.. الأولى في أول يوم وصلنا فيه تركيا، والثانية اليوم. المكان نفسه، والأشخاص نفسهم، لكن تغيرت الملامح والتفاصيل والأحلام".

وأضافت أسيا ثابت: "كبرت الأشجار وكبرت نيرفانا، وكبر بداخلنا شعور لا يمكن تفسيره. ربما صرنا أكثر حذراً حتى مع الفرح واللحظات السعيدة، لأننا نضجنا أكثر".

كما تناولت في تعليقها مشاعر الغربة وقالت: "عشر سنوات منذ أن حملتنا الخطى إلى تركيا، تركنا خلفنا بلاداً وحياة وذكريات شتى... بلادنا التي تقسمت وتلاشى حلم استعادتها أو يكاد".