شكرا لقرائتكم خبر عن طارق عفاش يتحرك عسكريا لهذه المحافظة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أ طارق عفاش، قائد ما يسمى قوات "المقاومة الوطنية حراس الجمهورية" و"القوات المشتركة" الممولة من الامارات، تحركا سياسيا وعسكريا، باتجاه اسقاط احدى اهم المحافظات المحررة، حسب ما كشفه عسكريون وسياسيون، أكدوا بدء طارق عفاش الضغط للسيطرة الكاملة على تعز. وأكدت مصادر سياسية وعسكرية متطابقة، أن طارق عفاش، يمارس ضغوط قوية على مختلف المستويات لاستكمال السيطرة على محافظة تعز، بما فيها مدينة تعز، عبر اشتراطه تعيين ثلاثة وزراء ومحافظ تعز، ضمن التغييرات الحكومية الواسعة المرتقبة جراء تدهور الاوضاع العامة. جاء بين ابرز السياسيين تسريبا لهذه المعلومات، الناشط السياسي، أحمد الأصور، في تدوينة على حائطه بمنصة "فيس بوك"، قال فيها: "راجعوا لنا طارق قال يشتي ثلاث وزارات ومنصب محافظ تعز من نصيبه ضمن التغييرات الحكومية القادمة تحت غطاء مايسميه المكتب السياسي للمقاومة الوطنية التابع له". مضيفا: إن مطالبة طارق عفاش بهذه الحصة في التغييرات الحكومية المرتقبة، تأتي "بعيدا عن حصة حزب المؤتمر". وأردف: " قد إحنا ساكتين عن حديثه أنه قائد المقاومة الوطنية ونتناسى تاريخه الأسود القريب نقول من أجل وحدة الصف الوطني لكن زود فيها زيادة فتحنا له يصلي دخل يبترع".

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