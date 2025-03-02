شكرا لقرائتكم خبر عن الامم المتحدة تعلن عن خبر سار للشعب اليمني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن- متابعات:

أفادت الأمم المتحدة بأنها تلقت تمويلات من الجهات المانحة بقيمة 131.4 مليون دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن (YHRP) لعام 2025، وهو ما يمثل 5.3% فقط من إجمالي المتطلبات التي تقدر بـ 2.48 مليار دولار.

وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA)، وصل إجمالي التمويل المستلم خلال أول شهرين من هذا العام إلى 152.7 مليون دولار، مع تخصيص 86% منه لخطة الاستجابة و14% عبر مصادر أخرى.

وتتوزع أبرز الجهات المانحة هذا العام بين المفوضية الأوروبية، هولندا، الولايات المتحدة، بريطانيا، ألمانيا، السعودية، إيرلندا، السويد، سويسرا، وكوريا الجنوبية. ورغم هذه التمويلات، تظل الفجوة التمويلية ضخمة، حيث تقدر الأمم المتحدة العجز بـ 2.35 مليار دولار، أي ما يعادل 94.7% من إجمالي التمويل المطلوب.