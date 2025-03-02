شكرا لقرائتكم خبر عن بن سلمان يكشف عن قرار اصدره ترامب يضع هذه القيادات هدفا مباشرا للضربات الجوية والان مع التفاصيل

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