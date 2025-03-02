شكرا لقرائتكم خبر عن ناشطون يوجهون دعوة جريئة.. لخطباء المساجد في رمضان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعز- جهينة يمن:

دعا ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي، خطباء المساجد في اليمن إلى التركيز على القيم والأخلاقيات التي يجب أن يتحلى بها المسلمون في شهر رمضان، بعيداً عن تكرار الحديث عن عبادات الصيام وزكاة الفطر فقط، مؤكدين أن إصلاح المجتمع يتطلب التركيز على القضايا الكبرى التي تتعلق بحقوق الناس وسلوكياتهم.

وأشاروا في منشورات تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي الخطباء إلى أنه من الأهمية بمكان قيام خطباء المساجد التذكير بأن من يصوم في بيت مغتصب أو يفطر بمالٍ منهوب، لا زكاة له ولا صيام، بالإضافة إلى ضرورة رد المظالم إلى أصحابها والتوبة عنها قبل أداء العبادات.

كما شددوا على أهمية إتمام الحقوق، مثل حق الميراث، والتعامل مع المال الحرام، وضرورة بر الوالدين وصلة الأرحام.

وأكد الخطباء على ضرورة تعزيز الوعي بحرمة احتكار السلع وحقوق الجار، مشيرين إلى أن الدين لا يقتصر على العبادة فقط، بل يشمل المعاملة الحسنة مع الآخرين.

كما تطرقوا إلى أن إماطة الأذى عن الطريق تعد صدقة، داعين إلى التمسك بالقيم الإنسانية السامية لتحقيق الغاية من الصيام وتحقيق التقوى في المجتمع.