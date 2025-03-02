شكرا لقرائتكم خبر عن بعد يوم من مشادة البيت الابيض.. واشنطن تلوّح بتدخل عسكري في هذه الدولة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن- متابعات:

صعّدت الولايات المتحدة لهجتها تجاه المكسيك، ملوّحة بإمكانية التدخل العسكري لمواجهة عصابات المخدرات، في حال عدم تحرك الحكومة المكسيكية بجدية لإنهاء تواطؤ بعض الجهات داخل حدودها مع هذه العصابات.

وقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، إن الجيش الأمريكي "مستعد لاتخاذ إجراءات مباشرة" ضد عصابات المخدرات داخل المكسيك، إذا استمر تهديدها للأمن القومي الأمريكي، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام أمريكية.

وفي السياق ذاته، أعلن البنتاغون عن نشر 3,000 جندي إضافي على الحدود مع المكسيك، ليرتفع العدد الإجمالي للقوات هناك إلى 9,000 جندي، ضمن جهود تعزيز الأمن ووقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات عبر الحدود الجنوبية.

هذه التهديدات تأتي في ظل تزايد الضغوط السياسية على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمواجهة أنشطة العصابات المكسيكية، وسط تحذيرات من تداعيات أي تدخل عسكري محتمل على العلاقات بين البلدين.