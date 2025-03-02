شكرا لقرائتكم خبر عن الأمر المنتظر يحدث.. كريستيانو رونالدو يفاجئ جماهيره بخبر عاجل في شهر رمضان !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصل الأسطورة كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، خطف الأضواء داخل وخارج الملعب، ولكن هذه المرة كشف قائد المنتخب البرتغالي عن مفاجأة غير متوقعة لعشاقه حول العالم وخاصة في الوطن العربي خلال شهر رمضان المبارك. مفاجأة رونالدو في شهر رمضان قالت التقارير بأن كريستيانو رونالدو سوف يظهر في لقاء خاص ونادر مع الإعلامي ورجل الأعمال السعودي عمر الجريسي، وسيتم بثه عبر برنامج “حكاية وعد” على شبكة قنوات MBC خلال شهر رمضان. وظهرت بعض المقتطفات من حوار رونالدو المنتظرة، حيث تحدث عن قدومه إلى الدوري السعودي، وعن كيف ساهم بشكل كبير في جعل الدوري جاذب لأنظار الملايين من المشاهدين حول العالم، وكذلك لزملاءه اللاعبين والذين انتقلوا إلى الأندية السعودية في الشهور الماضية. ولطالما أكد “الدون” أنه ساهم في فتح الباب أمام نجوم العالم للانتقال إلى الدوري السعودي، بعد انضمامه إلى النصر في يناير 2023 عقب فسخ عقده مع مانشستر يونايتد. أرقام رونالدو مع النصر السعودي وعلى الرغم من كون رونالدو لم ينجح حتى الآن في قيادة النصر لتحقيق أي بطولة كبيرة، ولكنه يملك أرقام وإحصائيات استثنائية، وهي على النحو التالي: 83 هدفًا وصناعة 19 خلال 93 مباراة رسمية. هداف دوري روشن السعودي لموسم 2023-2024 برقم قياسي (35 هدفًا في موسم واحد). التتويج بكأس الملك سلمان للأندية العربية 2023. ولكن النصر في هذا الموسم بعيد عن تحقيق البطولات حتى هذه اللحظة، ويحتل المركز الثالث في دوري روشن للمحترفين خلف الثنائي الهلال والاتحاد.

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