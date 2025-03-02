شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينخفض بصنعاء ويستقر في عدن عند هذا المستوى (الأسعار) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خفضت أسعار الذهب في صنعاء، بأول أيام شهر رمضان المبارك فيما استقرت بمدينة عدن ومحافظات جنوب وشرق اليمن عند آخر مستوى لها. وفي مستجدات المعدن الأصفر، سجل سعر الجنيه الذهب في صنعاء 342 ألف ريال، بانخفاض قدره ثلاثة آلاف ريال. وفي عدن استقر سعر الجنيه الذهب عند مليون و490 ألف ريال، والجرام عيار21 عند 195 ألف ريال، بعد أن شهدت الأسعار الخميس المنصرم انخفاض كبير بلغ 70 ألف ريال في سعر الجنيه، ونحو 10 آلاف ريال في سعر الجرام. وكان الذهب قد ودع العام 2024م في اليمن عند مليون و225 ألف ريال للجنية في عدن، و311 ألف ريال في صنعاء. وفيما يلي قائمة بمتوسط أسعار الذهب في عدن وصنعاء اليوم السبت 1 مارس 2025م: متوسط أسعار الذهب في عدن: الجنيه الذهب شراء = 1,460,000 ريال بيع = 1,490,000 ريال جرام عيار 21 شراء = 182,000 ريال بيع = 195,000 ريال. متوسط أسعار الذهب في صنعاء: الجنيه الذهب شراء = 336,000 ريال بيع = 342,000 ريال جرام عيار 21 شراء = 42,750 ريال بيع = 44,000 ريال

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