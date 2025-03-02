شكرا لقرائتكم خبر عن النوم في رمضان.. "الصحة": لا شاشات وتجنبوا "الكافيين" في وقت متأخر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مت وزارة الصحة مجموعة من الإرشادات الصحية الموثوقة لمساعدة الأفراد على تحسين جودة النوم خلال شهر رمضان، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز نمط حياة صحي والتقليل من المخاطر الصحية المرتبطة بتغير الروتين اليومي خلال الشهر الفضيل. وأوضحت الوزارة أن الصيام وتغير مواعيد الوجبات والنشاط اليومي قد يؤثران على جودة النوم، مما قد يؤدي إلى الشعور بالإرهاق وصعوبة التركيز خلال النهار. لذلك، شددت على أهمية اتباع عادات صحية مثل النوم في بيئة مظلمة وهادئة، والابتعاد عن استخدام الشاشات الإلكترونية قبل النوم، إضافة إلى الحفاظ على روتين ثابت لمواعيد النوم والاستيقاظ. كما نصحت بتجنب الكافيين في وقت متأخر من اليوم وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، لضمان راحة الجسم وتحسين جودة النوم. وأكدت الوزارة أن النوم الجيد يساهم في تعزيز الصحة العامة، وتقوية المناعة، وتحسين الحالة المزاجية، وهو عامل رئيسي للحفاظ على النشاط والقدرة على أداء العبادات والمهام اليومية بكفاءة. وتأتي هذه الإرشادات ضمن منظومة صحية متكاملة تهدف إلى تمكين الأفراد من تبني نمط حياة صحي، والتقليل من المخاطر الصحية خلال شهر رمضان المبارك.

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