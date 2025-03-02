شكرا لقرائتكم خبر عن هذه مكونات وجبة إفطارهم.. الصحة تقدم نصائح غذائية لمرضى السكري خلال رمضان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - a href="https://www.pha.gov.sa/ar-sa/EvidenceAndProcedures/Documents/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86.pdf">https://www.pha.gov.sa/ar-sa/EvidenceAndProcedures/Documents/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86.pdfوجهت وزارة الصحة السعودية مجموعة من النصائح الغذائية المهمة لمساعدة مرضى السكري على الصيام بأمان خلال شهر رمضان المبارك، مشيرةً إلى أن الامتناع عن الطعام لساعات طويلة قد يزيد من مخاطر انخفاض أو ارتفاع مستويات السكر في الدم. وأكدت الوزارة على أهمية استشارة الطبيب قبل بدء الصيام لضبط جرعات الأدوية والتأكد من القدرة على الصيام دون مضاعفات صحية. وشددت على ضرورة تناول وجبات غذائية صحية ومتوازنة تحتوي على جميع العناصر الغذائية، مع شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور لتجنب الجفاف. وتنصح الوزارة - ضمن معلومات وإرشادات صحية موثوقة، تقدمها المنظومة الصحية لتساهم في تبني نمط حياة صحي والتقليل من المخاطر الصحية في رمضان- باختيار طرق طهي صحية مثل الشوي أو السلق بدلاً من القلي، مع تجنب الإفراط في تناول الطعام بعد الإفطار للحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم. كما دعت المرضى إلى التوقف عن الصيام فوراً واستشارة الطبيب في حال الشعور بأعراض انخفاض أو ارتفاع السكر. وأوصت الوزارة بأن يكون الإفطار متوازناً، على أن يبدأ بتناول التمر وفقاً للسنة النبوية، نظراً لقدرته على تزويد الجسم بالطاقة سريعاً. وأشارت إلى ضرورة شرب كوب من الماء أو اللبن لتعويض السوائل المفقودة أثناء الصيام، مع ترتيب الوجبات بحيث يتم تناول الشوربة أو السلطة أولاً قبل الطبق الرئيسي، على أن تكون الوجبة الرئيسية بعد إقامة صلاة المغرب لضمان هضم الطعام بشكل أفضل. وفيما يتعلق بمكونات وجبة الإفطار الصحية، شددت الوزارة على أهمية احتوائها على الشوربة لتهيئة المعدة لاستقبال الطعام، إضافة إلى السلطات الغنية بالألياف التي تعزز الشعور بالشبع وتحسن عملية الهضم. كما أوصت بتناول الكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب الكاملة لتوفير طاقة مستدامة، إلى جانب البروتينات الصحية مثل اللحوم المشوية والأسماك لضمان تغذية متوازنة. وحذرت من تناول الأطعمة المقلية والمصنعة التي تحتوي على كميات عالية من الدهون والسكريات، لما لها من تأثير سلبي على مستويات السكر في الدم. وتأتي هذه التوجيهات ضمن جهود وزارة الصحة لتوعية الصائمين، خاصة مرضى السكري، بضرورة اتباع نظام غذائي صحي خلال رمضان للحفاظ على صحتهم وضمان صيام آمن دون مضاعفات. تفاصيل أكثر هنا:

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