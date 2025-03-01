شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية ترحب بهذه الدعوة وتعتبرها فرصة لاستقرار المنطقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن- متابعات:

رحّبت الحكومة اليمنية بدعوة الأمير تركي الفيصل لضم اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي فور استقرار الأوضاع في البلاد، معتبرةً أن هذه الخطوة تعزز الأمن الإقليمي وتدعم التكامل العربي.

وجاءت دعوة الفيصل خلال كلمته في المؤتمر الدولي للمركز السعودي للتحكيم التجاري، حيث أكد على أهمية توسيع إطار المجلس ليشمل اليمن، مشيرًا إلى أن موقعه الجغرافي وتاريخه يجعلان منه عنصرًا محوريًا في استقرار المنطقة.



وفي أول تعليق رسمي، وصف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني الدعوة بأنها تعكس التزام المملكة بدعم اليمن في مواجهة التحديات الراهنة، مؤكدًا أن اليمن يمثل ركيزة أساسية في الأمن الإقليمي، وأن انضمامه إلى المنظومة الخليجية سيساهم في تحقيق التنمية المشتركة.

وأضاف الإرياني أن هذه الدعوة تحمل رسالة واضحة لليمنيين حول ضرورة الالتفاف خلف الشرعية الوطنية لاستعادة الدولة، وإفشال المشاريع التي تسعى لتحويل اليمن إلى ساحة صراع تخدم أجندات خارجية.

وتأتي هذه الدعوة في ظل الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار في اليمن، وسط تأكيدات على أهمية عودته إلى حاضنته الخليجية والعربية.