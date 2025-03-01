هل شعرت بأنك كبرت فجأة؟ إليك سبب الشيخوخة بفترتين من عمرك

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عدن - ياسمين التهامي - يُعتقد أن تقدم الإنسان في العمر هو تسلسل تدريجي من التغيرات البيولوجية من البيضة إلى القبر. لكن هل استيقظت في صباح أحد الأيام، نظرت إلى المرآة، وتساءلت متى كبرت فجأة بهذا الشكل؟. وفقًا لموقع ساينس أليرت، فإن البشر يمرون بفترتين حادتين من التقدم في العمر، الأولى في منتصف الأربعينات، والثانية في أوائل الستينات. يعد التقدم في العمر أمرًا معقدًا، ويرتبط بزيادة مخاطر الأمراض من جميع الأنواع. وبحث عالم الوراثة مايكل سنايدر من جامعة ستانفورد، وزملاؤه في بيولوجيا الشيخوخة لفهم التغيرات التي تحدث وكيفية حدوثها بشكل أفضل، بهدف التخفيف من هذه الأمراض ومعالجتها. ولتحقيق هذا الهدف، قام الفريق بتتبع مجموعة من 108 أشخاص من البالغين الذين كانوا يتبرعون بعينات بيولوجية كل بضعة أشهر على مدار عدة سنوات. لاحظ الفريق أنه في بعض الحالات مثل مرض الزهايمر وأمراض القلب والأوعية الدموية، لا يرتفع الخطر بشكل تدريجي مع مرور الوقت، بل يتصاعد بسرعة بعد سن معين. لذلك أرادوا أن يلقوا نظرة فاحصة على المؤشرات البيولوجية للشيخوخة ليروا ما إذا كانوا يستطيعون تحديد التغيرات ذات الصلة

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