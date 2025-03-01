شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. تداول فيديو لما فعله رونالدو أثناء ترديد النشيد الوطني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �داول مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) فيديو يظهر ما فعله كريستيانو رونالدو أثناء ترديد النشيد الوطني السعودي قبل مباراة بين نادي النصر ونظيره العروبة، على أرض ملعب الأخير، الجمعة. وبيّن الفيديو النجم البرتغالي، البالغ من العمر 40 عاماً، وهو يتفاعل مع النشيد الوطني السعودي، إذ أومأ برأسه عند ترديده ثمّ صفق بعد نهايته. وتأتي مواجهة فريق "العالمي" مع مضيفه العروبة ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري "روشن". وكان رونالدو قد ساهم في 20 هدفاً خلال 21 مباراة في دوري "روشن" هذا الموسم 2025/2024، إذ أحرز 17 هدفاً وقدّم 3 تمريرات حاسمة. السعوديةالدوري السعوديكريستيانو رونالدونادي النصر السعودي

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