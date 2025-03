شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير تاريخي في أحد قوانين كرة القدم والان مع التفاصيل

الحارس الأميركي إيثان هورفاث الركنية بدل الركلة الحرة غير مباشرة المعتمدة حاليا أقر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب" تغييرا على القواعد من خلال احتساب ركلة ركنية كعقوبة لحراس المرمى الذين يحتفظون بالكرة لأكثر من ثماني ثوان. وتنص القواعد الحالية أن حراس المرمى الذين يحتفظون بالكرة لأكثر من ست ثوان سيحتسب للفريق المنافس ركلة حرة غير مباشرة، لكن كان يتم تجاهل احتساب هذا القرار من قبل الحكام في أغلب الأحيان. وشهد عدد من المسابقات هذا الموسم تجربة تتيح لحراس المرمى بالاحتفاظ بالكرة لثماني ثوان، حيث يقوم الحكم بالإشارة إلى الثواني الخمس الأخيرة عبر رفع يده. وقال مجلس الاتحاد الدولي في بيان بعد اجتماعه السنوي في بلفاست "يعني التعديل أنه إذا احتفظ حارس المرمى بالكرة لأكثر من ثماني ثوان (مع استخدام الحكم للعد التنازلي الظاهر للعيان لمدة خمس ثوان)، فسوف يمنح الحكم ركلة ركنية للفريق المنافس (بدلا من الركلة الحرة غير المباشرة الحالية لأكثر من ست ثوان)". كما أيد المجلس الدولي خطة الاتحاد الدولي (فيفا) التي تقضي بارتداء الحكام لكاميرات خلال نهائيات كأس العالم العام المقبل كجزء من النقل المباشر للمباريات.