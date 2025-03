شكرا لقرائتكم خبر عن أطول وأقصر ساعات الصيام في الدول العربية وعالميا والان مع التفاصيل

تختلف ساعات الصيام خلال شهر رمضان من بلد إلى آخر ويعتمد ذلك على الموقع الجغرافي لكل دولة حول العالم ومدى قربها وبعدها عن خط الاستواء وخطوط الطول والعرض. على سبيل المثال فإن ساعات النهار في هذا الوقت من العام تكون أقل في الدول التي تقع جنوب خط الاستواء، بينما تكون أطول في الدول الواقعة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية. وأعلنت معظم الدول العربية والإسلامية أن، السبت، هو أول أيام شهر رمضان لعام 2025، مما يعني أن ساعات الصيام ستزيد تدريجيا على مدار الشهر. ونتيجة لزيادة ساعات النهار كلما اقتربنا من فصل الصيف فإن هذا يعني أن تزداد ساعات الصيام بنحو ساعة تقريبا في نهاية شهر رمضان مقارنة باليوم الأول. تعتبر الدول الاسكندنافية (السويد والنرويج وفنلندا الدنمارك) بالإضافة لآيسلندا وغرينلاند وشمال كندا وآلاسكا من بين أطول المناطق في فترات الصيام وتصل إلى ما بين 19 و 21 ساعة. بالمقابل ستكون فترة الصيام اليومية أقل في نصف الكرة الجنوبي، حيث تكون ساعات النهار أقصر خلال هذا الوقت من العام وتتراوح بين 11 و13 ساعة تقريبا. ففي مدن مثل برازيليا بالبرازيل، وهراري بزيمبابوي، تصل ساعات الصيام لما بين 12 و13 ساعة. وستشهد جوهانسبرغ وكيب تاون في جنوب أفريقيا، إلى جانب سيوداد ديل إستي في باراغواي ومونتيفيديو في أوروغواي، فترات صيام تتراوح ما بين 11 إلى 12 ساعة تقريبا. ومن المقرر أن يصوم المسلمون في بوينس آيرس بالأرجنتين وكرايستشيرش في نيوزيلندا لمدة 12 ساعة تقريبا. وفي الوقت نفسه، ستشهد تشيلي واحدة من أقصر فترات الصيام، وتصل لـ11 ساعة في بعض المدن. على صعيد الدول العربية، فإن أطول ساعات الصيام ستكون في الجزائر وتونس والمغرب وتتراوح بين 14 و16 ساعة. أما في لبنان وسوريا والعراق فتصل ساعات الصيام إلى نحو 15 إلى 16 ساعة في الأيام الأطول. وبالنسبة لأقصر ساعات الصيام في الدول العربية فهي في الدول القريبة من خط الاستواء أو جنوبه، مثل جزر القمر ذات أقصر عدد ساعات صيام، حيث تتراوح بين 12 و13 ساعة. وكذلك في السودان واليمن والصومال حيث تتراوح ساعات الصيام بين 13 و14 ساعة

