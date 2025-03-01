شكرا لبحثكم عن خبر عدن..مؤسسة صلة للتنمية الحفل الختامي للبرنامج التدريبي في ريادة الأعمال والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أقيم في قاعة فندق روتانا عدن في العاصمة عدن صباح يوم الخميس الموافق 27 فبراير 2025 الحفل الختامي للبرنامج التدريبي "حسن مشروعك ( IYB )" المنفذ خلال الفترة :19-27 فبراير 2025م، ولمدة 8 أيام تدريبية بمعدل 5 ساعات يومياً باجمالي 40 ساعة تدريبية بمشاركة عدد 40 متدرباً/متدربة من محافظة عدن والمحافظات المجاورة، ضمن مجموعتين تدريبيتين تضم كل مجموعة 20 متدرب/ة.

ويهدف البرنامج التدريبي "حسن مشروعك ( IYB )" لرفع قدرات المشاركين في تحسن بيئة العمل في مشاريعهم وتعلم وسائل و أساليب التخطيط في المؤسسات تساعدهم على تخطيط الأعمال وإدارة الموارد البشرية والإلمام بأساليب التسيير المالي و المحاسبي في مشاريعهم بالإضافة الى اكسابهم مهارات و فنيات التسويق و التفاوض و إدارة المبيعات وحساب التكاليف وضبط المخزون وحفظ السجلات المحاسبية

وفي نفس السياق تم في يوم الخميس الموافق 30 يناير 2025 بقاعة منتجع اللوتس العاصمة عدن تنفيذ ختام فعاليات البرنامج التدريبي للحزمتين (ولد فكرة مشروعك (GYB) وأبدأ مشروعك (SYB) ضمن إطار نفس منهجية (SIYB))، المنفذ خلال الفترة :20-30 يناير 2025م لعدد 40 متدرباً/متدربة من رواد الاعمال، ولمدة 10 أيام تدريبية بمعدل 5 ساعات يومياً باجمالي 50 ساعة تدريبية، ضمن إطار برنامج "مهنتي بين يدي8 وقد نفذ البرنامج من قبل مؤسسة صلة للتنمية بالشراكة مركز ارتقاء للتدريب والاستشارات