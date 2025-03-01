العليمي يعترف بكارثة مرتقبة ستحل بالمناطق الجنوبية

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عدن - ياسمين التهامي - ف رشاد العليمي، رئيس المجلس الرئاسي ، السلطة الموالية للتحالف جنوب اليمن، السبت ، عن وضع اسواء في مناطق سيطرته جنوب اليمن.. يأتي ذلك قبيل دخول مرتقب للعقوبات الامريكية ضد صنعاء. وطالب العليمي في تغريدة له على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي السكان في مناطق سيطرة حكومته بالاستعداد للأسواء او ما وصفها بارتدادات “زوال الحوثي” في إشارة إلى تبعات قرار تصنيف حركة انصار على لائحة الإرهاب.. وجاءت تصريحات العليمي قبيل اعلان امريكي مرتقب عقوبات جديدة تستهدف شركات تجارية في إطار الضغط اقتصاديا ضد صنعاء. وتعاني مناطق سيطرة التحالف انهيار يعد الاسواء في تاريخ البلاد اذ بلغ سعر الدولار هناك نحو 2400 ريال وسط توقف المرتبات وانهيار الكهرباء وقطع الخدمات. وسبق للعليمي وان كشف خلال اجتماع بلجنته الاقتصادية في الريا مخاوف من تبعات الخطوات الامريكية ضد حركة انصار الله. وتعرض العليمي لانتقادات واسعة من نخب موالية للتحالف لعدم فعله شيء لوقف التصعيد والذي قد يطال جنوب اليمن قبل شماله. وحديث العليمي عن “ارتدادات” يأتي وسط استمرار الازمة مع المجلس الانتقالي سلطة الامر الواقع جنوب البلاد وهو ما يشير إلى محاولته استثمار العقوبات الامريكية المرتقبة لتحقيق مكاسب سياسية على حساب خصومه في عدن.

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