كاك بنك يقيم حفل تخرج الدورة التدريبية الأولى لحراساته الأمنية بعدن

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يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن | اعلام كاك بنك:

أقام بنك التسليف التعاوني والزراعي حفل تخرج الدورة التدريبية الأولى للحراسات الأمنية في فروع البنك بالعاصمة عدن، وذلك بحضور القائم بأعمال رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي الأستاذ/ حاشد الهمداني، ومساعد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأمن والصيانة الأستاذ / مثنى الشعيبي، وقائد حراسات منشأت عدن العقيد محمد علي السمنتر عدد من القيادات الإدارية والأمنية .

وخلال الحفل، أكد الهمداني على أهمية التدريب المستمر لرفع كفاءة الحراسات الأمنية، بما يساهم في تعزيز بيئة آمنة للعملاء والموظفين، حيث خاطبهم قائلاً: "أنتم درع البنك الحامي وسنده المنيع، جهودكم تعزز الامن، وتمنح الجميع الطمأنينة، نتمنا لكم مزيداً من التقدم والنجاح".

فيما أوضح مساعد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأمن والصيانة، الأستاذ / مثنى الشعيبي أن هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار استراتيجية كاك بنك لتعزيز الأمن المصرفي وتطوير كوادره في مختلف المجالات، مشدداً على الجميع الاستفادة من هذه الدورات التي تهدف لتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لضمان سلامة البنوك والموظفين والعملاء، وتعزيز قدراتهم على التعامل مع المواقف الصعبة.بهدف تقديم خدمات مالية آمنة ومستدامة تلبي احتياجات العملاء.

كما أشاد العقيد محمد علي السمنتر، قائد حراسات منشآت العاصمة عدن، والذي كان احد القيادات البارزة أثناء فترة تقديم الدورة، بمستوى الجاهزية والانضباط الذي أظهره المتدربون خلال فترة التدريب.

وشهد الحفل تكريم المتدربين الذين اجتازوا الدورة بنجاح، حيث تم إعدادهم وتأهيلهم وفق أحدث المعايير الأمنية لضمان تعزيز الحماية في الفروع المصرفية.

اقيم حفل التخرج في مبنى الإدارة العامة لكاك بنك في المعلا، بحضور عدد من مدراء الادارات ورؤساء الأقسام ومدراء الفروع في البنك.