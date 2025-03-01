شكرا لقرائتكم خبر عن غارة أمريكية تقتل قياديًا بارزًا في تنظيم القاعدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن متابعات: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) تنفيذ غارة جوية دقيقة في 23 فبراير استهدفت محمد يوسف ضياء تالاي، القائد العسكري البارز في تنظيم حراس الدين المرتبط بالقاعدة، شمال غرب سوريا. وأكدت القيادة المركزية أن العملية تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعطيل وتقليص قدرات التنظيمات الإرهابية على التخطيط وتنفيذ هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها. وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية: "سنواصل بلا هوادة ملاحقة هؤلاء الإرهابيين للدفاع عن وطننا وحماية شركائنا في المنطقة وخارجها".

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