شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر بعد قليل.. مباراة ريال مدريد وبيتيس لحظة بلحظة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - a href="https://www.kooora.com/?m=2991424&stats=play">https://www.kooora.com/?m=2991424&stats=playزوار موقع كووورة الكرام.. تابعوا معنا مباراة ريال مدريد ومضيفه ريال بيتيس، مساء اليوم السبت، على ملعب بينتو فيامارين، في الجولة 26 من عمر الدوري الإسباني . ويحتل ريال مدريد، وصافة الليجا برصيد 54 نقطة، فيما يمتلك ريال بيتيس 35 نقطة في المركز السادس.

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