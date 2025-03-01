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مباشر بعد قليل.. مباراة ريال مدريد وبيتيس لحظة بلحظة

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مباشر بعد قليل.. مباراة ريال مدريد وبيتيس لحظة بلحظة

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عدن - ياسمين التهامي - a href="https://www.kooora.com/?m=2991424&stats=play">https://www.kooora.com/?m=2991424&stats=playزوار موقع كووورة الكرام.. تابعوا معنا مباراة ريال مدريد ومضيفه ريال بيتيس، مساء اليوم السبت، على ملعب بينتو فيامارين، في الجولة 26 من عمر . ويحتل ريال مدريد، وصافة الليجا برصيد 54 نقطة، فيما يمتلك ريال بيتيس 35 نقطة في المركز السادس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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