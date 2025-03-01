شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن ينهار والسعودية لاتعرف ماذا تريد؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن- متابعات:

انتقد الكاتب اليمني عبدالقادر الجنيد في مقال له تصرفات السعودية تجاه اليمن، مشيرًا إلى أن المملكة استدعت الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي في أبريل 2022، وأبلغته باستبداله بمجلس رئاسي يضم شخصيات تابعة للرياض وأبو ظبي.

كما أشار إلى اتفاق "خارطة الطريق" بين السعودية والحوثيين في أكتوبر 2023، معتبرًا أن انهيار نفوذ إيران بفعل الحرب في غزة حال دون سيطرة الحوثيين الكاملة على اليمن.

وأضاف الجنيد أن اليمن يواجه انهيارًا اقتصاديًا وسياسيًا وعسكريًا وسط غياب أي وضوح في الموقف السعودي بشأن مصير البلاد، مؤكدًا أن القيادات اليمنية باتت مقيدة بقرارات حلفائها الذين يدفعون رواتبهم، مما يحدّ من خياراتهم.

وفي سياق المقارنة مع أوكرانيا، رأى الجنيد أن زيلينسكي لا يزال يتمتع بدعم أوروبي، بينما اليمنيون بلا خيارات حقيقية، مشيرًا إلى أن ضعف القيادات اليمنية يجعلها غير قادرة على مواجهة التحولات السياسية، كما حدث مع هادي الذي انتهى به المطاف في هيئة تشاور ومصالحة مشتتة بين الرياض ولندن وأبو ظبي.