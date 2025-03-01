شكرا لقرائتكم خبر عن اتركوه يموت".. هتافات كريهة أثناء إنقاذ حياة ماتيتا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دت مباراة كريستال بالاس ضد ميلوول، اليوم السبت، في كأس الاتحاد الإنجليزي، واقعة مؤسفة، بعد تعرض جان فيليب ماتيتا، لإصابة قوية في الرأس. وبعد دقائق معدودة من انطلاق المباراة التي أقيمت ضمن الدور الخامس، خرج ليام روبرتس حارس ميلوول، من منطقة الجزاء، ليقفز عاليا لمحاولة إبعاد الكرة قبل وصول ماتيتا إليها. لكن حارس ميلوول، وجه ضربة بقدمه في وجه ورأس ماتيتا، ليسقط المهاجم الفرنسي أرضا من شدة الإصابة، وهو ما استوجب محاولة إسعافه لنحو 10 دقائق قبل حمله على محفة إلى خارج الملعب. وأشهر الحكم مايكل أوليفر، بطاقة حمراء في وجه حارس ميلوول، بعد مراجعة تقنية الفيديو. لكن اللافت هو ما ذكرته صحيفة "الديلي ميل" حول تعامل جماهير ميلوول مع الإصابة المروعة لمهاجم كريستال بالاس. وأفادت بأن جماهير الفريق الضيف، ظلت تهتف في المدرجات، قائلة "اتركوه يموت"، بينما كان الطاقم الطبي يحاول إسعاف اللاعب بالأكسجين. يذكر أن المباراة انتهت بفوز كريستال بالاس (3-1)، ليودع ميلوول، كأس الاتحاد الإنجليزي.

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