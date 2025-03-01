شكرا لقرائتكم خبر عن هل هذا الفريق هو من سيواجه ريال مدريد … الهلال في ازمه حقيقيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ل من 115 يوم وسيواجه نادي الهلال نضيره ريال مدريد في اول جولات كأس العالم للانديه … والسوال المهم هل هذا الفريق هو الذي سيواجه ريال مدريد …؟! او بصيغه اخرى هل هذا الفريق قادر ان يقدم شيء في كأس العالم …؟! الحقيقه كرة القدم لا يمكن ان تتنبأ بمستقبلها ولكن الوضع الحالي في الهلال صعب جدا لسببين الاول : القناعات الفنيه الراسخه لدى السيد جيسوس والتي اصبحت سلبيه حاليا بل واستطاعت الفرق المنافسه بفك الشفره الهلاليه واصبحت تصل للشباك من اقصر الطرق … اي ان الخلل فني بنسبه كبيرة على الاقل هذا ما يتضح حتى الان . الاصعب في القصه هو استحالة التعاقد مع مدرب جديد من اجل كأس العالم خلال الايام القادمه الا في حال تدهورت الاوضاع وسجل الفريق خسائر متتاليه في الدوري حينها سيبحث الهلال عن البديل المناسب . ثانيا : خط الدفاع في الهلال سيء لدرجة لا توصف … الدفاع استقبل 8 اهداف خلال اخر 3 مواجهات فقط وهي مشكلة بدنيه وذهنية لدى اللاعبين الحاليين … ومن جديد نعود للسؤال المهم … هل من المنطق ان يواجه الهلال ريال مدريد بهذا الدفاع ….؟! حتى وان تعاقد الهلال مع لاعبين جدد قبل كأس العالم هل سيكون المدافع الجديد جاهز للدخول في اجواء الفريق …؟! الحقيقه ما يحدث مؤسف والقادم سيكون اكثر حيره ولكن المشكلة ربما تتمحور في عدم علاج الفريق فنيا و عناصريا خلال فترة الانتقالات الشتويه … الاستعداد لكأس العالم كان مبني على نتائج الفريق امام انديه دوري روشن وهذا خطأ فادح بكل اسف

كانت هذه تفاصيل خبر هل هذا الفريق هو من سيواجه ريال مدريد … الهلال في ازمه حقيقيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.