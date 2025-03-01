شكرا لبحثكم عن خبر اللواء الزُبيدي يطّلع على سير العمل بوزارة الشباب والرياضة وجهودها لتطوير البنية التحتية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن :

اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، اليوم السبت، خلال لقاءه وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري، على سير العمل في الوزارة، وأداء مكاتبها في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى أداء صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة، ودوره في دعم الأنشطة الشبابية والرياضية على مستوى الوطن.

كما استمع الزبيدي من الوزير نايف البكري إلى شرحٍ وافٍ حول مستوى الإنجاز في المشاريع المنفذة من قبل قطاع المشاريع بالوزارة، والجهود الحثيثة المبذولة لتحسين البنية التحتية الرياضية، بما يسهم في توفير بيئة مناسبة للشباب لممارسة أنشطتهم الرياضية المختلفة.

وتطرّق الوزير البكري في سياق شرحه إلى التحديات والصعوبات التي تواجه تنفيذ بعض المشاريع، وفي طليعتها ضعف التمويل، وشح السيولة النقدية بسبب الظروف الصعبة التي تمرُّ بها البلاد، مؤكدًا في السياق حرص الوزارة على تذليل الصعوبات لضمان استمرارية العمل وفق الخطط الموضوعة.

وأكّد عضو مجلس القيادة على أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الشباب والرياضة في الإشراف على الأنشطة الشبابية والرياضية، مشيرًا إلى أن الشباب يمثلون الشريحة الأهم في المجتمع، وهم الركيزة الأساسية التي يُعوَّل عليها في بناء المستقبل.

وشدّد الزبيدي على ضرورة تكثيف الجهود لتطوير القطاع الرياضي، ودعم المواهب الشابة، وتهيئة الظروف الملائمة لهم للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الحضور الرياضي على المستويين المحلي والدولي.

وجدد في ختام اللقاء دعمه للجهود الرامية إلى النهوض بقطاع الشباب والرياضة، مؤكداً على أهمية التنسيق المشترك بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة، وبما يعود بالنفع على الشباب والرياضيين في المحافظات كافة.