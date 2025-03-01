شكرا لقرائتكم خبر عن فليك: لن ألعب دور ديكو.. ولست من يصلح مشكلة الليجا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - د هانز فليك، مدرب برشلونة ، أنه ينوي إجراء تغييرات على تشكيل البارسا أمام ريال سوسيداد، خلال المباراة المقرر إقامتها بينهما ضمن منافسات الجولة 26 من الليجا. وقال فليك، في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: "ريال سوسيداد فريق جيد جدًا. يدافعون بشكل جيد ويعرفون كيف يلعبون كرة القدم". وأضاف: "بالنسبة لي، كل شيء يتعلق بالتدريبات، وهذا الأمر يعمل بشكل جيد مع الفريق. ما أراه من اللاعبين إيجابي، وأنا متحمس لمباراة الأحد. نحن نعلم أن هناك ضغط مباريات كبير، ولكن علينا إدارته. يجب علينا العناية ببعض اللاعبين وإدارتهم، الأهم هو امتلاك لاعبين جيدين، وبما أننا نملك ذلك فأنا سعيد". وحول التغييرات الكثيرة في التشكيل الأساسي قبل مواجهة بنفيكا المقبلة، علق فليك: "كما أقول دائمًا، نحن بحاجة إلى لاعبين جاهزين.. نعم ستكون هناك تغييرات، لكنني لن أخبركم بها". ورد فليك على سؤال حول اعتقاده بأن الفريق يخسر كثيرًا بسبب اللعب يوم الأحد بدلًا من السبت، قائلا: "لقد حدث الكثير هذا الموسم، وعلينا كمدربين أن نعتاد على ذلك. لكن هذا الفريق دائمًا يفاجئنا. في بعض الأحيان أجرينا حصة تدريبية واحدة فقط قبل المباراة وتمكنا من التركيز عليها بشكل جيد. لا يمكننا تقديم أعذار". وأمضى: "في ألمانيا أو إنجلترا يهتمون بالجدول الزمني أكثر، لكن هنا الوضع مختلف. الجدول كما هو، ومن المؤكد أنه ليس من السهل تنظيمه. علينا إدارة هذه المباريات، لكنني لست الشخص الذي سيصلح المشكلة". وفيما يخص استمرار تشيزني مع الفريق الموسم المقبل، أكد: "أنا لا أقدم العروض للاعبين، لأن هذا عمل ديكو. أنا أركز على الفريق الذي لدي حاليًا. أنا سعيد مع تير شتيجن، لكن هذا سؤال لديكو، وليس لدي ما أضيفه". وسئل مدرب برشلونة عن الهدية التي يود أن يقدمها البارسا بمناسبة عيد ميلاده الستين، رد قائلا: "ليس لدي أي طلبات. أنا بصحة جيدة، ولدي عائلة رائعة. أعمل في نادٍ كبير. أنا سعيد". وتابع: "لا يمكنني التأكيد أكثر على أهمية التركيز على المباراة المقبلة. نحن في حالة جيدة ويجب أن نثبت ذلك. لا نخشى أي خصم، وتركيزنا منصب على أنفسنا". وبشأن المفاضلة بين كاسادو ودي يونج، علق فيك: "إنه سؤال جيد وصعب. أعتقد أن فرينكي تحسن كثيرًا في الأشهر الأخيرة. أما كاسادو، فعندما تحتاج إلى مزيد من الاستقرار الدفاعي، فإنه يوفر ذلك. هو دائمًا يركز على الدفاع". واستكمل: "مع فرينكي نحصل على مزيد من الاستحواذ والهدوء في بعض المواقف. كاسادو لا يزال شابًا ولديه المجال للتحسن، لكنه يقدم موسمًا جيدًا حتى الآن ويمكنه أن يكون فخورًا بما يفعله". وأردف: "الأهداف التي يتلقاها الفريق في بداية المباريات لا تقلقني.. لأنه عند تحليل الأمر يجب النظر إلى مباريات أخرى أيضًا. أعتقد أننا لعبنا واحدة من أفضل مباريات الموسم مؤخرًا. بذلنا طاقة كبيرة لمدة 75 دقيقة، وربما كان هذا سبب استقبالنا لهدفي أتلتيكو في نهاية المباراة". واختتم: "سعيد لأن لدي هذا النوع من التحدي (كثرة المدافعين). لأن ما نحتاجه هو امتلاك 4 لاعبين في هذا المركز. لا يزال علينا الانتظار قليلًا لرؤية كريستنسن. أراوخو تعرض لإصابة، لكنه قائد، وأنا سعيد بجميع اللاعبين في هذا المركز". أخبار ذات صلة

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