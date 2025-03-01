شكرا لقرائتكم خبر عن قنبلة أنتوني" في حواره مع كووورة تتصدر الصحف العالمية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توني أبرزت الصحف العالمية حوار كووورة الحصري مع البرازيلي أنتوني لاعب مانشستر يونايتد والمُعار لصفوف ريال بيتيس. وأجرى كووورة حوارا مع أنتوني قبل ساعات من مواجهة بيتيس المرتقبة ضد ريال مدريد ، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 26 من الليجا. وكشف أنتوني، في حوار خاص وحصري لكووورة، سر تألقه السريع طموحاته مع بيتيس، ورأيه في التحدي القادم أمام العملاق المدريدي، وفترته الصعبة مع مانشستر يونايتد. ونقل خبير الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، تصريحات أنتوني عن اقترابه من الانتقال لليفربول قبل توقيعه لمانشستر يونايتد عام 2023. وتصدر عنوان صحيفة "آس" الإسبانية، تصريح أنتوني بأن إلغاء البطاقة الحمراء قبل مواجهة ريال مدريد كان شيئا لا يُصدق بالنسبة له. أما صحيفة "ماركا" الإسبانية، فعنونت على لسان أنتوني: "أكثر الضغوط التي شعرت بها كانت عندما كنت أعيش في الأحياء الفقيرة في البرازيل". ويمكن الاطلاع على نص الحوار عن طريق الضغط على الرابط التالي: (من هنا) وأبرزت صحيفة "سبورت" الإسبانية، سعادة أنتوني بإزالة البطاقة الحمراء التي تلقاها ضد خيتافي ليكون حاضرا في مواجهة ريال مدريد. وقالت صحيفة "مترو" الإنجليزية: أنتوني لاعب مانشستر يونايتد يكشف عن مدى قربه من الانضمام إلى ليفربول . وعنونت صحيفة "ميرور" الإنجليزية: "أنتوني لاعب مانشستر يونايتد يفجر قنبلة في ليفربول بعد محادثات استبداله لمحمد صلاح". وعلقت صحيفة "أبولا" البرتغالية: أنتوني يكشف أنه كان على بعد خطوة واحدة من ليفربول.

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