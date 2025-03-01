شكرا لقرائتكم خبر عن صورة تُشعل الجدل في سوريا الجديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

جهينة يمن متابعات:



أثارت صورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي جدلاً واسعًا في الأوساط السورية، حيث ظهر فيها محافظ دمشق ماهر مروان وهو يحمل حذاء نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ويقوم بمساعدته على ارتدائه.

واعتبر ناشطون أن الصورة تعكس حجم التبعية التي باتت عليها السلطة الحاكمة في سوريا الجديدة، في حين رأى آخرون أنها مجرد موقف عابر لا يستحق التهويل.

وتأتي هذه الحادثة وسط تطورات متسارعة في المشهد السياسي السوري، حيث تشهد البلاد تحولات في علاقاتها الخارجية وترتيباتها الداخلية.