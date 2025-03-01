شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي يواجه في البيت الأبيض.. وقيادات اليمن ترضخ لضغوط آل جابر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن متابعات:

مشادة البيت الأبيض تتفاعل.. وناشطون يقارنون بين صمود زيلينسكي وتفريط قادة اليمن بسيادة بلادهم

أثارت المشادة التي شهدها البيت الأبيض بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تفاعلاً واسعًا، خاصة بعد موقف زيلينسكي الحاسم ورفضه تقديم ثروات بلاده دون ضمانات أمنية. ناشطون اعتبروا المشهد نموذجًا للقيادة التي تدافع عن سيادة بلادها رغم الضغوط.

في المقابل، قارن يمنيون بين هذا الموقف وبين ما وصفوه بـ"التبعية المهينة" لبعض قيادات اليمن، الذين لم يكتفوا بالتفريط بسيادة البلاد، بل باتوا يوقعون قرارات مصيرية تحت ضغط من سفير دولة ، حتى في ساعات متأخرة من الليل.

الجدل تزايد مع انتشار روايات عن مسؤولين يمنيين استيقظوا منتصف الليل للتوقيع على قرار الغاء قرار محافظ البنك المركزي اليمني بأوامر من السفير السعودي محمد ال جابر، في مشهد اعتبره الناشطون دليلاً على الارتهان الكامل للخارج.

وبينما يواجه زيلينسكي قوى كبرى دفاعًا عن استقلال بلاده، يتساءل اليمنيون: متى سيجد اليمن قائدًا يضع مصلحة الوطن فوق حساباته الشخصية وأرصدة الخارج؟